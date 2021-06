TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemutaran film Fast & Furious 9 menarik perhatian para Milenial Lampung termasuk Sarah Zulkarnain.

Gadis cantik 20 tahunan ini mengaku telah menonton Quite Place Part 2 dan The Conjuring : The Devil Made Me Do It.

Keduanya adalah film yang ia tunggu-tunggu sejak lama.

"Apalagi Quite Place Part 2, aku penasaran dengan part kedua, jadinya ya aku nonton sama teman," ucap Mahasiswi Arsitektur Lanskap ITERA itu

Ia juga menjadwalkan akan menonton Fast & Furious 9.

Rencananya, Sarah memilih menonton tanggal 16 Juni 2021 atau setelah tanggal itu.

Sebab, kalau menonton di tanggal itu pilihan jam menontonnya lebih banyak.

Fast & Furious 9 Tarik Minat Milenial Lampung Sarah Zulkarnain (Tribunlampung.co.id / Deni Saputra)

Dikutip dari aplikasi CGV Cinemas, Fast and Furious 9 menceritakan tentang Dom Toretto (Vin Diesel) menjalani kehidupan yang tenang dengan Letty dan putranya, Brian kecil. Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai.

Kali ini, ancaman itu akan memaksa Dom untuk menghadapi kesalahan dari masa lalunya jika dia ingin menyelamatkan orang yang paling dia cintai.

Krunya bergabung bersama untuk menghentikan sesuatu yang dapat menghancurkan dunia yang dipimpin oleh pembunuh paling terampil dan pengemudi yang sangat handal, dan juga saudara laki-laki Dom yang ditinggalkan Jacob (John Cena).

Film Fast & Furious 9 akan tayang di bioskop mulai tanggal 16 Juni 2021. Tapi sneak preview Fast and Furious 9 tayang tanggal 11-13 Juni 2021.

Sejak hari pertama sneak preview Fast and Furious 9, bioskop di Lampung langsung diserbu banyak penonton. Seperti yang terlihat di CGV Transmart Lampung.

Selain Fast & Furious 9, ada juga film lain yang tak kalah banyak penontonnya, yakni Cruella, Quite Place Part 2, dan The Conjuring : The Devil Made Me Do It. ( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )