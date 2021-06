Chord Di Persimpangan Dilema Terry Shahab, Lirik Lagu Di Persimpangan Dilema

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Di Persimpangan Dilema dipopulerkan Terry Shahab dilengkapi lirik lagu Di Persimpangan Dilema.

Intro : C Fm C Dm

C Fm C Dm

C

Masa berlalu

Em

tanpa ku menyadari

F Fm

Percintaan yang kita bina

C G

hampir selesai

C

Apa salahku

Em

kau buatku begini

F Fm

Dalam dilema di antara

C G

jalan derita

Am Em

Tidak pernah kuduga

F C G

Ini semua terjadi ho oo oo

C

Janganlah engkau

Em

menghancurkan segala

F Fm

Setelah lama kita

C G

mengarungi bersama

C

Usah biarkan

Em

cinta kita yang suci

F Fm

Dilambung ombak karam

C G

di lautan berduri

Am Em

Hanya satu pintaku

F C

smoga kau perbaiki

G C

o oo oo semua ini

bridge

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G - E/G#

jemu wooo hoo

Reff

Am Dm

Hanyalah Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho

Am Dm

Ku tetap memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G C

Sebelum diri melangkah pergi

Int C G C F

C G C F

bridge

Dm C

Telah banyak yang kuberi

F Am

Sejak dulu lagi

Dm C

Pengorbanan tiada pernah

G F G - E/G#

jemu wooo hoo

Reff

Am Dm

Hanyalah Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho

Am Dm

Ku tetap memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G C

Sebelum diri melangkah pergi hoo

E/G# Am Dm

Hanyalah Tuhan saja

G C

bisa menentukan semua

F G

Kesabaran daku

C G

menantimu oooho

Am Dm

Ku tetap memaafkankan

G C

dan berdoa kau kembali

F G Am D

Sebelum diri melangkah pergi hoo huu

Dm G ( C )

Sebelum diri melangkah pergi hoo huu

Outro : C Fm C Dm

C





Terry Shahab atau Terry lahir di Jakarta pada 14 Juni 1984.

Terry adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia.

Ia adalah keturunan campuran Belanda, Arab, dan Minangkabau.

Terry mengawali kariernya di dunia musik sebagai penyanyi latar Dewa 19 dan Audy.

Kesempatan rekaman pertama Terry datang saat ia diajak berduet oleh Rio Febrian.