Jelang Lebaran Haji, Diskoperindag Lambar Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Sebulan menjelang lebaran haji atau Idul Adha 1442 H, harga kebutuhan pokok di Lampung Barat relatif stabil.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Lampung Barat Sri Hartati.

Sri mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan monitoring harga di sejumlah pasar tradisional yang ada di Lampung Barat.

"Setiap Minggu kami keliling lima pasar tradisional yang terletak di lima kecamatan berbeda di Lampung Barat," kata dia mewakili Kadis Koperindag Lampung Barat Sugeng Raharjo, Minggu (20/6/2021).

"Yakni di Kecamatan Balik Bukit, Kebun Tebu, Way Tenong, Sumber Jaya, dan Bandar Negeri Suoh (BNS)," imbuh Sri.

Ia berharap, harga kebutuhan pokok di Lampung Barat tetap stabil hingga Hari H Lebaran Haji 1442 H mendatang.

"Kalaupun ada kenaikan harga, masih bisa ditoleransi lah," harapnya.

Selain itu, Sri juga berharap, stok kebutuhan pokok di Lampung Barat hingga Lebaran Haji 1442 H tetap aman.

Dari hasil monitoring yang dilakukan Diskoperindag Lampung Barat, diketahui harga beras dari Rp 7.000 - Rp 13.000 per kilogram, gula pasir Rp 12.500 - Rp 16.000 per kilogram, minyak goreng Rp 13.000 - Rp 14.000 per liter, tepung terigu Rp 8.000 - Rp 12.000 per kilogram.

Selanjutnya, daging sapi Rp 120.000 - Rp 130.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp 40.000 - Rp 60.000 per kilogram, daging ayam kampung Rp 45.000 - Rp 60.000 per kilogram telur ayam broiler Rp 25.000 - Rp 27.000 per kilogram.

Lalu, cabai merah Rp 15.000 - Rp 45.000 per kilogram, cabai rawit Rp 25.000 - Rp 38.000 per kilogram, bawang merah Rp 22.000 - Rp 28.000 per kilogram, bawang putih Rp 22.000 - Rp 28.000 per kilogram.

Untuk sayuran, kol Rp Rp 3.000 - Rp 5.000 per kilogram, wortel Rp 3.000 - Rp 5.000, tomat Rp 3.000 - Rp 5.000 per kilogram, buncis Rp 6.000 - Rp 10.000 per kilogram.

Kemudian, kedelai impor Rp 20.000 per kilogram, kedelai lokal Rp 10.000 - Rp 20.000 per kilogram, kacang tanah Rp 25.000 - Rp 40.000 per kilogram, kacang hijau Rp 20.000 - Rp 40.000 per kilogram, ketela pohon Rp 2.000 - Rp 5.000 per kilogram.

Terakhir, ikan asin teri Rp 50.000 - Rp 70.000 per kilogram dan ikan kembung Rp 30.000 per kilogram ( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )