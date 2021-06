Chord Bunga Anggrek Dinyanyikan Hetty Koes Endang, Lirik Lagu Bunga Anggrek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Bunga Anggrek dinyanyikan Hetty Koes Endang, serta lirik lagu Bunga Anggrek.

G7 C

Engkau cinta kepadaku

Dm

Bulan menjadi saksi

Dm G7

Engkau telah berjanji

C

Sehidup dan semati

C E7

Kini kau cari yang lain

Dm

Lupa dengan janjimu

Am Dm

T'lah pergi tak kembali

D7 G

Kau lupa kepadaku

G7 C

Oh sungguh malang nasibku

Dm

kini kau telah jauh

Dm G7

Kau pergi tinggalkan daku

C

Kau pergi tak kembali

Simak, biodata Hetty Koes Endang.

Nama asli Hetty Koes Endang adalah Hetty Koes Madewy.

Hetty Koes Madewy lahir di Jakarta pada 6 Agustus 1957.

Hetty Koes Endang adalah seorang aktris dan penyanyi senior Indonesia keturunan Sunda dan Minang.

Hetty bersuamikan Yusuf Erwin Faisal.

Keluarga mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Ameer Mahmed dan Afifah Qamariah.

