Nevertheless Baru Tayang, Song Kang Konfirmasi Drama Baru dengan Park Min Young

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Nevertheless baru tayang satu episode, Song Kang konfirmasi drama baru dengan Park Min Young.

Dalam drama baru tersebut, Song Kang nantinya akan beradu akting dengan aktris lainnya yakni Yura Girls Day dan Yoon Park.

Dilansir dari Soompi, drama JTBC mendatang “Cruel Story of Office Romance” telah mengkonfirmasi pemeran utamanya.

“Cruel Story of Office Romance” adalah drama baru tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang yang bekerja di Administrasi Meteorologi Korea, layanan prakiraan cuaca nasional Korea.

Pada Senin (21/6/2021), JTBC secara resmi mengumumkan bahwa Park Min Young, Song Kang, Yura Girl's Day, dan Yoon Park untuk membintangi drama mendatang.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara "When the Camellia Blooms" Cha Young Hoon.

Park Min Young akan berperan sebagai Jin Ha Kyung yang dingin, seorang individu yang cerdas dan sangat terorganisir yang melakukan segalanya dengan buku dan rewel tentang menjaga kehidupan pribadi dan profesionalnya terpisah.

Nevertheless Baru Tayang, Song Kang Konfirmasi Drama Baru dengan Park Min Young (Instagram @songkang_b)

Karena sikapnya yang dingin, dia memiliki sedikit teman di tempat kerja dan telah menjadi “orang luar karena pilihan”.

Sementara itu, Song Kang akan berperan sebagai Lee Si Woo, seorang berjiwa bebas yang selalu berpikir out of the box.

Meskipun ia terlihat canggung, ia membanggakan IQ 150 yang mengesankan dan mampu mencapai apa pun begitu ia menetapkan pikirannya untuk itu.

