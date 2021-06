Chord Putus atau Terus Dinyanyikan Judika, Lirik Lagu Putus atau Terus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Putus atau Terus dinyanyikan Judika serta lirik lagu Putus atau Terus.

Intro

C Am F Em Dm G

C G Am

Aku.. sedang bertanya-tanya..

Dm A G

Tentang.. perasaan kita..

Em A

Benarkah kita saling mencinta..

Dm G G7

Atau hanya pernah saling cinta..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

Reff

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F Em

Atau hanya sekedar..

Dm G C Dm G

Menunda perpisahan..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

Reff

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F Em

Atau hanya sekedar..

Dm G F Em F Am G

Menunda perpisahan.. woo ooo

-Em F Em

Bila kamu tanya..

E Am

Aku maunya apa..

-Em F G

Aku mau.. kita trus bersama..

Reff

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Intro

Dm G

Reff

-G# C# G# A#m

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F# Fm F A#m

Atau hanya sekedar.. oh woo wo..

F# Fm D#m G# C# -G# C#

Hanya sekedar.. menunda perpisahan..

Baca juga: Chord Seluruh Nafas Ini Dinyanyikan Last Child Feat Gisel, Lirik Lagu Seluruh Nafas Ini

Baca juga: Chord Di Persimpangan Dilema Terry Shahab Lirik Lagu Di Persimpangan Dilema

Itulah, kunci gitar atau chord Putus atau Terus dinyanyikan Judika serta lirik lagu Putus atau Terus.

Streaming dan unduh atau download lagu Putus Atau Terus MP3 bisa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Judika.

Judika Nalon Abadi Sihotang lahir di Sidikalang, pada 13 Agustus 1978.

Dilansir Tribunnewswiki.com, Judika merupakan anak keenam dari pasangan Sumanggar Sihotang dan Nursia Silalahi.

Judika dikenal sebagai seorang penyanyi asal Indonesia.

Namanya mulai dikenal setelah ia sukses menjadi Runner Up Indonesian Idol yang kedua.

Kini, nama Judika tidak asing lagi di dunia hiburan Indonesia.

Baca juga: Chord It Will Rain Bruno Mars, Lirik It Will Rain

Baca juga: Chord Matahariku Dinyanyikan Agnez Mo, Lirik Lagu Matahariku