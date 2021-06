TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di dunia medis, daun pepaya dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Hal tersebut juga bukan tanpa alasan.

Pasalnya, di dalam daun tanaman yang bernama ilmiah Carica Papaya itu terdapat banyak kandungan nutrisi yang yang kaya akan manfaat.

Berikut ini merupakan kandungan nutrisi daun pepaya yang dikutip Tribunlampung.co.id dari Journal of Food Science and Nutrition Research tahun 2019 yang berjudul Nutrient Composition of Carica Papaya Leaves Extracts.

Rupanya di dalam daun pepaya, kandungan kadar airnya cukup tinggi yakni 57,01persen.

Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa manfaat daun pepaya itu baik dalam membantu melancarkan permasalahan perncernaan.

Tak hanya itu, daun pepaya juga memiliki komposisi nutrisi lain seperti protein sebesar 6,5 gram, lemak sebesar 2,01 gram, dan karbohidrat sebesar 29,2 persen yang baik untuk kesehatan tubuh.

Ilustrasi daun pepaya. Simak kandungan nutrisi daun pepaya yang baik untuk kesehatan. (Tribunlampung.co.id/Deni Saputra)

Ada pula kandungan serat kasar sebesar 3,10 persen yang baik dalam membantu usus dalam menyerap nutrisi dan zat ash sebesar 2,18 persen yang merupakan salah satu jenis mineral.

Tidak berhenti sampai sana, di dalam daun Carica papaya itu pun terdapat kandungan senyawa flavonoid sebesar 866,53 mg/100 gr.

Senyawa flavonoid sendiri dipercaya mampu mengobati gangguan kesehatan lantaran memiliki sifat antioksidan dan juga anti peradangan.

