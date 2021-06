5 Khasiat Jus Daun Pepaya, Bisa Kurangi Risiko Kanker

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Terdapat 5 khasiat jus daun pepaya yang wajib diketahui, yang bahkan bisa kurangi risiko kanker.

Meski tak bisa dipungkiri akan terasa sedikit pahit di lidah, namun siapa sangka ada banyak manfaat dari tanaman yang memiliki buah berwarna oranye itu.

Banyaknya khasiat jus daun pepaya juga tak terlepas dari banyaknya nutrisi yang terdapat di dalam daun pepaya itu sendiri.

Melansir dari Journal of Food Science and Nutrition Research yang diterbitkan pada 2019 dengan judul Nutrient Composition of Carica Papaya Leaves Extracts, Jumat (25/6/2021), di dalam daun pepaya terdapat banyak nutrisi dan vitamin yang baik untuk kesehatan.

Kandungan nutrisi dan vitamin tersebut di antaranya vitamin C, E, B1, B2 dalam jumlah tinggi, beta karoten, protein, karbohidrat, mineral seperti kalsium, kromium, sodium, zat ash, dan lain-lain.

Berikut Tribunlampung.co.id sajikan 5 khasiat jus daun pepaya yang dilansir dari laman NDTV Food (31/8/2018).

1. Menurunkan gula darah

Satu di antara deretan khasiat jus daun pepaya adalah mampu menurunkan gula darah.

Hal ini pun merupakan kabar gembira bagi penderita diabetes.

Kemampuan jus daun pepaya dalam mengurangi gula darah rupanya berkat ekstrak yang mampu memproduksi insulin yang berfungsi dalam menurunkan kadar gula dalam darah.

