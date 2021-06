Chord Aku Bukan Jodohnya Dinyanyikan Tri Suaka, Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Aku Bukan Jodohnya dinyanyikan Tri Suaka serta lirik lagu Aku Bukan Jodohnya.

Intro

F G Em Am Dm G

Verse

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya

Reff

F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada

C

Aku bukan jodohnya

Simak, biodata Tri Suaka.

Tri Suaka, adalah seorang penyanyi asal Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan (Sumsel) yang kini berdomisili di Yogyakarta.

Dilansir Sripoku.com, popularitas Tri Suaka mulai melejit lewat penampilannya di YouTube.

Dalam konten Youtubenya, Tri Suaka kerap mengunggah cover lagu-lagu hits.

Dengan memainkan gitar, penampilan Tri semakin disanding-sandingkan dengan Ariel NOAH.

Kemiripan suara Tri dan Ariel NOAH bahkan sampai membuat Luna Maya tersipu malu.

