Chord Matahariku dari Agnez Mo, Lirik Lagu Matahariku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Matahariku dari Agnez Mo atau Agnes Monica, dan lirik lagu Matahariku.

D Bm E

F#m C#m D A

tertutup sudah pintu, pintu hatiku

F#m C#m D A

yang pernah dibuka waktu hanya untukmu

Bm A

kini kau pergi dari hidupku

Bm C#

ku harus relakanmu walau aku tak mau

F#m C#m D A

berjuta warna pelangi di dalam hati

F#m C#m D A

sejenak luluh bergeming menjauh pergi

Bm A

tak ada lagi cahaya suci

Bm C#

semua nada beranjak aku terdiam sepi

F#m C#m D A

dengarlah matahariku, suara tangisanku

Bm C#

ku bersedih karna panah cinta menusuk jantungku

F#m C#m D A

ucapkan matahariku puisi tentang hidupku

Bm C#

tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu

F#m C#m D A

berjuta warna pelangi di dalam hati

F#m C#m D A

sejenak luluh bergeming menjauh pergi

Bm A

tak ada lagi cahaya suci

Bm C#

semua nada beranjak aku terdiam sepi

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Matahariku dinyanyikan Agnes Monica atau Agnez Mo, serta lirik lagu Matahariku.

Streaming dan unduh atau download lagu Agnez Mo Matahariku MP3 bisa didengarkan di YouTube Music.

Simak, biodata Agnes Monica.

Agnes Monica yang terkenal dengan sebutan Agnez Mo in lahir pada 1 Juli 1986.

Dilansir Tribunnewswiki.com, penyanyi asal Indonesia ini yang berhasil melebarkan sayap hingga internasional.

Agnes Monica lahir dari pasangan Ricky Muljoto dan Jenny Siswono.

Kakak laki-lakinya yang sekaligus manajer Agnes Monica bernama Steve Muljoto.

Ayah Agnes Monica adalah mantan pemain basket, sementara ibunya pernah masuk peringkat lima besar di cabang tenis meja.

