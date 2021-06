Chord Yang Terdalam Peterpan serta Lirik Lagu Yang Terdalam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Yang Terdalam milik Peterpan dilengkapi lirik lagu Yang Terdalam.

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku di sini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

Reff

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam di hati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa

Itulah, kunci gitar atau chord Yang Terdalam dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Yang Terdalam.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan Yang Terdalam MP3 bisa di YouTube Music.

Simak, biodata Peterpan.

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.

