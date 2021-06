Kecelakaan Maut di Jalinsum Lampung Selatan, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Km 71 Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/6/2021) sekitar pukul 11.00 WIB, menelan korban jiwa.

Pengendara motor tewas setelah ditabrak truk yang mengalami rem blong.

Sementara rekannya yang diboncengi mengalami luka-luka.

Kasatlantas Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra mengatakan, pengendara motor yang terlibat kecelakaan truk Mitsubishi Colt Diesel meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit.

"Setelah kejadian, pengendara motor dan temannya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bob Bazar untuk mendapat pertolongan medis. Saat di lokasi, pengendara motor tersebut sudah mengalami luka cukup parah. Setibanya di rumah sakit, pengendara motor tersebut meninggal dunia," kata Edwin.

Edwin mengatakan, pengendara sepeda motor itu bernama Pandu Winata.

"Korban bernama Pandu Winata, usia 24 tahun. Korban merupakan warga Siak, Indrapura, Provinsi Pekanbaru," beber Edwin.

Korban mengalami luka berat di kaki kanan dan kiri serta muka.

“Lalu keluar darah dari lubang hidung,” ujarnya.

Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 71 Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/6/2021) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kecelakaan itu melibatkan truk Mitsubishi Colt Diesel warna biru nomor polisi BE 9274 CO dan sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BE 5223 DK.

Kasatlantas Polres Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra membenarkan kecelakaan yang terjadi di simpang Gayam.

Edwin menduga, truk tersebut mengalami rem blong sehingga menabrak motor korban.

