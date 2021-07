TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daun Chaya atau daun pepaya Jepang merupakan tanaman yang dikenal memiliki banyak manfaat.

Bahkan disebutkan pula bahwa tanaman daun pepaya yang masih jarang dikenal oleh orang Indonesia ini bisa menyembuhkan lebih dari 100 penyakit.

Mengingat daun pepaya Jepang kaya akan kandungan protein, kalsium, zat besi, karoten, riboflavin, niasin, dan asam askorbat.

Berbagai macam penyakit yang dipercaya bisa terbantu penyembuhannya dengan daun pepaya ini antara lain diabetes, insomnia, asam urat, sengatan kalajengking, gangguan kulit, hingga penyakit kelamin.

Meski begitu, daun pepaya Jepang bila dikonsumsi secara berlebihan ternyata memiliki efek samping.

Melansir dari laman Plants For A Future, Rabu (30/6/2021) di dalam daun pepaya Jepang terdapat senyawa berbahaya berupa Sianogen glikosida.

Senyawa tersebut diketahui mampu melepaskan racun hidrogen sianida atau yang lebih dikenal dengan HCN.

Melansir dari laman deherba.com, Lembaga The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) menjelaskan bahwa HCN dapat mengganggu proses normal penggunaan oksigen pada hampir setiap organ tubuh.

Ilustrasi daun pepaya. Simak efek samping daun pepaya Jepang, bisa sebabkan alergi (Pixabay/thiagolazarino)

Paparan HCN di dalam organ tubuh itu pun bisa menimbulkan pengaruh yang begitu cepat, bahkan berakibat fatal.

Pasalnya, senyawa HCN yang ada di dalam daun pepaya tersebut bisa menyebabkan gangguan pada seluruh tubuh yang bersifat sistematik, khususnya pada sistem organ yang paling sensitif terhadap kondisi kekurangan oksigen.

