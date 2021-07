Biodata Jo Jung Suk, Pemeran di Drakor Hospital Playlist 2

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini biodata Jo Jung Suk yang merupakan pemeran Lee Ik Joon di Drama Korea Hospital Playlist 2.

Sejak penayang perdana Hospital Playlist 2 dan perilisan profil pemain, biodata pemain Hospital Playlist 2 banyak dicari warganet.

Untuk biodata Jo Jung Suk dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

Jo Jung Suk adalah aktor Korea Selatan yang berada di bawah agensi satu orang bernama JS Company.

Dia memulai karirnya di teater, membintangi Spring Awakening, "Hedwig and the Angry Inch", dan adaptasi panggung dari "The Harmonium in My Memory", di antara banyak musikal dan drama lainnya.

Setelah hampir satu dekade di atas panggung, Jo membuat debut filmnya sebagai aktor pendukung komedi dalam hit box office 2012 Architecture 101, yang menjadi peran utama.

Fleksibilitasnya lebih lanjut dipamerkan oleh serial televisi The King 2 Hearts, You're the Best, Lee Soon Shin dan Oh My Ghostess, serta film "The Face Reader" dan My Love, My Bride.

biodata Jo Jung Suk (Instagram @jament_official)

Jo Jung Suk dan Gummy (penyanyi Korea) mulai berkencan pada 2013, dan sejak itu menikah pada Oktober 2018.

Pada 6 Agustus 2020, putri mereka lahir.

Berikut profil Jo Jung Suk, dilansir dari Asianwiki.

