Biodata Pemain dan Pemeran Utama di Drama Korea The Penthouse 3

Ilustrasi. Spoiler The Penthouse 3, Babak Baru Setelah Kematian Oh Yoon Hee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea The Penthouse 3 saat ini ramai menjadi perbincangan warganet penggemar K-Drama.

Drama The Penthouse 3 tayang di SBS pada setiap hari Jumat.

Tidak hanya menyaksikan aktin para pemain utama drama Penthouse 3, warganet penggemar K-Drama juga mencari tahu biodata dan profil para pemain.

Berikut biodata pemeran utama The Penthouse 3 yang tayang di SBS setiap hari Jumat.

Sejak penayang perdana The Penthouse 3 dan perilisan profil pemain, biodata pemain The Penthouse 3 banyak dicari warganet.

Baca juga: Spoiler Drama Korea Nevertheless, Hadirnya Orang Ketiga di Hubungan Han So Hee dan Song Kang

Untuk profil pemeran utama The Penthouse 3 dapat dilihat dibawah ini yang dilansir dari mydramalist.

1. Lee Ji Ah

Lee Ji Ah adalah seorang aktris Korea Selatan.

Setelah perannya dalam The Legend pada tahun 2007, ia telah membintangi serial televisi Beethoven Virus (2008), Athena: Goddess of War (2010), Me Too, Flower! (2011), dan Wanita Menikah Tiga Kali (2013).

Lee Ji Ah lahir sebagai Kim Sang Eun di Korea Selatan.

Kakeknya adalah pendidik Kim Soon Heung yang merupakan salah seorang pelindung untuk pembentukan Sekolah Tinggi Seni Seoul, dan ketua Sekolah Menengah Kyunggi tetapi kemudian diidentifikasi pada tahun 2009 sebagai seorang chinilpa.