Via Vallen Dapat Balasan Romantis saat Pamer Potret Bersama Chevra Yolandi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen pamerkan potret romantis dengan Chevra Yolandi. Tulis caption penuh cinta.

Pedangdut Via Vallen sedang berbunga-bunga karena kasmaran.

Pelantun lagu Pikir Keri itu sedang menjalin kisah asmara dengan Chevra Yolandi.

Via memamerkan potret romantis dengan kekasihnya melalui laman Instagram, Jumat 16 Juli 2021.

Via Vallen dan Chevra saling bertatapan dan berpegangan tangan.

Keduanya mengumbar senyum manis.

Baca juga: Via Vallen Makin Mesra dengan Chevra Yolandi, Ajak Bertemu Orangtua di Sidoarjo

Pada caption unggahannya, penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu menyertakan pesan penuh cinta.

"I never thought anyone would ever make me smile,

laugh and capture my heart as fast as you have."

(Aku tidak pernah berpikir ada seseorang yang akan membuatku tersenyum, tertawa dan merebut hatiku secepat kamu).

Baca juga: Biodata Via Vallen, Pedangdut Yang Mulai Bernyanyi Sejak Kelas 5 SD