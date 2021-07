TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Satu di antara khasiat daun pepaya untuk kesehatan, mampu bantu hilangkan ketombe. Berikut penjelasan selengkapnya.

Selama ini, banyak orang yang mengenal daun pepaya memiliki cita rasa yang pahit.

Hal itulah yang membuat sayuran ini menjadi favorit orang pada umumnya.

Padahal, daun pepaya itu kaya akan manfaat.

Satu di antara khasiat daun pepaya untuk kesehatan adalah mampu bantu hilangkan ketombe.

Mengapa demikian? Dilansir dari riset Antifungal Activity in Ethanolic Extracts of Carica papaya L. cv. Maradol Leaves and Seeds juga menghasilkan bahwa daun pepaya memiliki sifat anti-jamur dalam tabung reaksi.

Baca juga: Bahaya Daun Pepaya Jepang Bagi Kesehatan, Jangan Konsumsi Berlebihan

Hal tersebut kemudian dianggap bisa mendukung kesehatan rambut dan kulit kepala serta menghambat pertumbuhan jamur penyebab ketombe.

Bukan itu saja, ternyata daun pepaya juga bisa menyuburkan rambut.

Sebab, di dalam daun pepaya terdapat kandungan senyawa dengan sifat antioksidan, seperti flavonoid dan vitamin E.

Untuk mendapatkan khasiat daun pepaya pun cukup mudah.