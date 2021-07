Polres Way Kanan buka dua gerai vaksinasi keliling di Kampung Negeri Baru. Pemberian vaksin secara keliling ini diikuti oleh 40 orang warga

dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan buka dua gerai vaksinasi keliling di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Sabtu 24 Juli 2021.

Vaksinasi keliling ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Way Kanan, Kompol Evinater Siallagan.

Adapun dua gerai vaksinasi keliling ini ada di Dusun Pasar Baru dan SP 4 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kompol Evinater Siallagan mengatakan vaksin diberikan oleh petugas kesehatan.

"Pemberian vaksin ini dilaksanakan oleh petugas Urdokes Polres Way Kanan dan UPT Puskesmas Negeri Baru,” ujarnya.

Sementara Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyebut pemberian vaksin secara keliling ini diikuti oleh 40 orang warga sekitar Negeri Baru dan jenis vaksin yang diberikan adalah sinovac.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penanganan Covid-19 dalam mendukung pemerintah untuk memujudkan Herd Immunity.

Oleh sebab itu, diharapkan kepada masyarakat yang belum divaksin untuk segera daftarkan diri ke gerai Vaksin jangan takut dan ragu untuk divaksin, demi kesehatan bersama.

Baca juga: Percepat Penanganan Covid, Polres Way Kanan Gelar Operasi Aman Nusa II Krakatau

“meski telah mendapatkan vaksin, tidak lepas dengan protokol kesehatan," imbuh Kapolres.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kabagops Kompol Suharjono, dr. Yunita putri, MMR, PS. Paurkes Bripka Adi sugianto, Pengatur Bayu aji Wicaksono, personel Satbinmas Polres Way Kanan, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tim Vaksinator Puskesmas Negeri Baru. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )