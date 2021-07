Chord Doa Pengobral Dosa dari Iwan Fals, Lirik Lagu Doa Pengobral Dosa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Doa Pengobral Dosa dari Iwan Fals serta lirik lagu Doa Pengobral Dosa.

Intro C Am C Am

G F G C

C

di sudut dekat gerbong

G

yang tak terpakai

Am G

perempuan bermake-up tebal

F C

dengan rokok di tangan

G F C

menunggu tamunya datang

*

C G

berpisah dari ramai

Am G

berteman nyamuk nakal

F C

dan segumpal harapan

G F

kapankah datang

G C

tuan berkantong tebal

Reff

Am

habis berbatang-batang

G

tuan belum datang

F Am G

dalam hati resah menjerit bimbang

F C

apakah esok hari

F Am

anak-anakku dapat makan

G F G C

oh Tuhan beri setetes rejeki

#

C Em Am

dalam hati yang bimbang berdoa

C Em Am

beri terang jalan anak hamba

F G C

kabulkanlah Tuhan

Int : C G Am G

F C G F C

Kembali ke *, Reff, #

F G C

kabulkanlah Tuhan

.Outro : C Am C Am

C Am C Am

C Am C

Itulah, chord Doa Pengobral Dosa dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Doa Pengobral Dosa.

Streaming dan unduh atau download lagu Doa Pengobral Dosa melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals di bawah ini.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto, Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi, selama 8 bulan.