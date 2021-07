Chord Mimpi yang Sempurna dari Peterpan, Lirik Lagu Mimpi yang Sempurna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Mimpi yang Sempurna dari Peterpan dan lirik lagu Mimpi yang Sempurna.

Intro

D

Em C G D

Em C G D

Em C G

Mungkinkah bila ku bertanya

D Em

Pada bintang-bintang

C G

Dan bila kumulai merasa

D Em C G D

bahasa kesunyian

Em C G

Sadarkan aku yang berjalan

D Em

dalam kehampaan

C G

Terdiam, terpana, terbata

D Em

Semua dalam keraguan

C G D

Aku dan semua

Em C G D

yang terluka karena kita

Chorus

Em C G

Aku kan menghilang

D Em

dalam pekat malam

C G D

Lepas kumelayang

Em C G

Biarlah kubertanya

D Em

pada bintang-bintang

C G

Tentang arti kita

D

dalam mimpi yang sempurna

Interlude

Em C G D

Em C G D

Em C G D

Aku dan semua

Em C G D

yang terluka karena kita

Chorus

Em C G

Aku kan menghilang

D Em

dalam pekat malam

C G D

Lepas kumelayang

Em C G

Biarlah kubertanya

D Em

pada bintang-bintang

C G D

Tentang arti kita

Em C G

Aku kan menghilang

D Em

dalam pekat malam

C G D

Lepas kumelayang

Em C G

Biarlah kubertanya

D Em

pada bintang-bintang

C G

Tentang arti kita

D Em

dalam mimpi yang sempurna

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Mimpi yang Sempurna yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik lagu Mimpi yang Sempurna.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudul Mimpi yang Sempurna MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.