TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Mendung Tanpo Udan dinyanyikan Denny Caknan feat Ndarboy Genk dan lirik lagu Mendung Tanpo Udan.

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

Chorus

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Intro G Bm Em D C D#

G Em

mlaku bebarengan.

C D

bendino sayang sayang..

G Em

sedih lan kebahagiaan

C D

dilewati.. tahun-tahunan..

Intro C D G -D/F# Em

Am C D..

G Em

padu meneng-menengan..

C D

barkui kangen-kangenan..

G Em

kadang bedo pilihan

C D

nganti.. pedot balikan..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

Chorus

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Int. C D Bm E

Am D G G7..

C D B Em

Am D G..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am

kabeh kui sing diarani perjalanan..

D

hoo wo..

Chorus

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan

Baca juga: Chord Lemah Teles Dinyanyikan Happy Asmara, Lirik Lagu Lemah Teles

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Mendung Tanpo Udan yang dinyanyikan Denny Caknan feat Ndarboy Genk, serta lirik lagu Mendung Tanpo Udan.

Streaming dan unduh atau download lagu Denny Caknan feat Ndarboy Genk berjudul Mendung Tanpo Udan MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Denny Caknan

Dilansir dari Tribun Batam, Nama Denny Caknan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga penikmat lagu Jawa.

Pria asal Ngawi ini kerap menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berkaitan dengan kisah asmara anak muda.

Kepiawaiannya menciptakan dan melantunkan lagu-lagu ambyar bahkan membuatnya disebut sebagai The Next Didi Kempot.

Karya pertama yang membuat nama Denny Caknan mulai dikenal yakni Kartonyono Medot Janji.

Lagu itu dirilis pada 5 Mei 2019 silam.