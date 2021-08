Kapolres Way Kanan Lampung AKBP Binsar Manurung Tinjau Vaksinasi Covid-19 di STAI Al Ma’arif

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung tinjau pelaksanaan vaksin covid-19 di STAI Al Ma’arif Way Kanan Sabtu (7/8/2021).

Dok. Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dalam rangka mempercepat tercapainya herd immunity masyarakat, Polres Way Kanan melaksanakan vaksinasi keliling di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Ma’arif Way Kanan, Sabtu (7/8/2021).

Kegiatan vaksinasi keliling yang dilakukan dengan prokol kesehatan ketat ini, dihadiri langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung.

Pada kesempatan itu, Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan, untuk menyukseskan program pemerintah untuk memujudkan herd immunity.

Polres Way Kanan menggandeng elemen mahasiswa untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.

Pemberian vaksin yang diikuti sebanyak 200 peserta, dilaksanakan oleh petugas Urdokes Polres Way Kanan bersama Tim Vaksinator Puskesmas Baradatu dan mitra Klinik Polres Way Kanan, dengan 15 tenaga kesehatan (nakes).

“Kegiatan ini merupakan satu bentuk dukungan penuh, serta sinergitas Polri dengan Mahasiswa STAI Al Ma’arif Way Kanan,” kata Binsar.

Dirinya berpesan agar mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat.

Menurutnya, peran aktif generasi muda dalam mengedukasi masyarakat untuk taat prokes dengan menerapkan 5M dan 3T sangat penting.

“Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dalam penerapan prokes sebagai upaya menangkap penyebaran pandemi Covid-19,” tegas Binsar. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )