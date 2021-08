Kapolres Way Kanan Lampung Beri Penghargaan 9 Personel Berprestasi, 'Berhasil Ungkap Curas'.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan Lampung beri penghargaan kepada 9 personel Polres Way Kanan yang berprestasi, Kamis 26 Agustus 2021.

Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan dedikasi dalam menjalankan setiap tugasnya.

Kesembilan personel tersebut adalah Kasatreskrim Polres Way Kanan IPTU Des Herison Syafutra, Kanit 1 Idik Satreskrim Polres Way Kanan IPDA Riski Aulia dan enam personel Banit Satreskrim Polres Way Kanan yakni Aipda Margono, Aipda Bahtera Sembiring, Bripka Olan Saputra, Briptu M. Destra Kharisma Putra, Briptu Agus Setiyawan Briptu Risko Ramadhona.

“Mereka telah berhasil ungkap kasus curas (pencurian dengan kekerasan) menjelang peringatan HUT ke-76 RI selama kurang dari 1 x 12 jam di wilayah hukum Polres Way Kanan,” ujar Kapolres Way Kanan Lampung.

Kapolres juga memberikan penghargaan kepada Bamin Bagops Polres Way Kanan Briptu Muharry Nanda Rusadi atas prestasinya memiliki keteladanan, etika berperilaku dan kepribadian yang baik, berdedikasi dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan Operasi Kepolisian dengan Sandi Aman Nusa II Krakatau Tahun 2021.

"Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, tetap semangat,” imbuh AKBP Binsar Manurung.

Tidak lupa juga Kapolres mengingatkan peserta apel untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mendukung progam pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid–19. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )