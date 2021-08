Kapolres Tinjau Vaksinasi di Rutan Polres Way Kanan Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung meninjau pelaksanaan vaksinasi i Klinik Urkes Kesehatan.

Selain Kapolres, peninjauan juga dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, dr. Yunita putri, MMR, pejabat utama, anggota Polres Way Kanan dan Tim Vaksinator Klinik polres way kanan.

Kapolres AKBP Binsar Manurung menyampaikan, guna membentuk kekebalan imunitas (Herd Immunity) Polres Way Kanan menggelar vaksinasi khusus bagi keluarga Polri dan penghuni rumah tahanan Polres Way Kanan.

Vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam penanganan Covid-19 dan mendukung pemerintah untuk memujudkan Herd Immunity .

Dijelaskan Kapolres, para tahanan yang telah mendapatkan vaksin mudah-mudahan bisa terhindar dari Covid -19. “Vaksin dapat meningkatkan imunitas mereka meski di dalam rutan,” ujarnya, Jumat 27 Agustus 2021.

Sementara vaksinasi terhadap 14 tahanan dari beragam kasus kejahatan mendapatkan pengamanan dari petugas bersenjata api lengkap.

Setelah mendaftar, lalu mereka menjalani pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah dan wawancara singkat.

Jika memenuhi syarat, satu per satu tahanan disuntik vaksin oleh Tim Vaksinator dari Urkes Polres Way Kanan. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )