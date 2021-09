Khasiat Daun Pepaya, Si Pahit yang Bisa Jadi Obat Nyeri Otot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manfaat atau khasiat daun pepaya yang tak kalah baik untuk tubuh adalah bisa jadi obat nyeri otot.

Mengalami nyeri otot merupakan hal yang tak menyenangkan.

Bahkan kondisi tersebut juga bisa menimbulkan perasaan tak nyaman.

Istilah nyeri otot sebenarnya bukan merujuk pada suatu penyakit, melainkan gejala suatu penyakit atau kondisi.

Penyebab kondisi itu bisa bervariasi, antara lain kesalahan postur tubuh atau gerakan olahraga, cedera otot, infeksi, serta efek samping konsumsi obat-obatan.

Kondisi nyeri ini pun dapat muncul pada bagian tubuh mana pun, seperti otot punggung, leher, paha, lengan, betis atau lengan.

Namun dalam mengatasi kondisi nyeri otot ini, tak perlu khawatir.

Sebab, khasiat daun pepaya ternyata juga bisa jadi obat nyeri otot.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut berkat adanya kandungan anti inflamasi atau anti peradangan yang berperan penting dalam penyembuhannnya.

Hasil studi berjudul “Does Carica papaya leaf-extract increase the platelet count? An experimental study in a murine model”, menemukan bahwa daun pepaya mengandung berbagai senyawa antiinflamasi, seperti papain, flavonoid, dan vitamin E.

