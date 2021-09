Kuliner Lampung, Gawati Sekincau Sediakan Kue dari Kulit Kopi, Harga Mulai Rp 2 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Gabungan Wanita Tani (Gawati) Sekincau Lampung Barat yang di Pekon Pampangan, Sekincau, Lampung Barat menyediakan berbagai varian kue berbahan dasar kaskara (kulit kopi).

Ketua Gawati Sekincau Susanti mengatakan, pihaknya membuat kue berbahan dasar kaskara lantaran ingin mematenkan kaskara menjadi olahan ciri khas asal Lampung Barat.

"Lampung Barat ini kan terkenal sebagai wilayah penghasil kopi, jadi banyak tersedia limbah kulit kopi," kata Susanti, Jumat (10/9/2021).

"Dari pada terbuang sia-sia, lebih baik kita manfaatkan jadi olahan kue," sambungnya.

Susanti memaparkan sejumlah produk yang disediakan Gawati Sekincau beserta harganya.

"Roti pisang kaskara harganya Rp 2.000 per buah, cookies kaskara Rp 2.500 per buah, brownis Rp 2.500 per buah," paparnya.

Saat ini, pihaknya sedang mencoba membuat inovasi baru.

"Kita lagi mau coba bikin Bolen pisang kaskara," ungkap Susanti.

Istri dari Peratin (Kepala Pekon) Pampangan itu mengungkapkan, pihaknya juga mendapatkan bantuan mesin oven dari Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat guna memberi kemudahan bagi pihaknya dalam memproduksi kue tersebut.

Susanti mengungkapkan, kaskara memiliki sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh.

"Menjaga kesehatan saluran pencernaan, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, serta memelihara fungsi dan kesehatan otak," urainya.

Bagi yang berminat membeli, dapat menghubungi nomor 082371618064 atau mendatangi lokasi produksi secara langsung di Pekon Pampangan.

( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )