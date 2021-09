Lampung Level 1 Covid-19, Pemkot Bolehkan Warga Hadirkan Hiburan di Resepsi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil masuk ke level asesmen 1 penanganan Covid-19 per 26 September 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut sesuai rapat terbatas mengenai evaluasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Meski demikian, Lampung masih harus bekerja keras untuk mempertahankan level 1 ini.

Sebab, level asesmen ini sangat dinamis dan berubah dari hari ke hari.

Berdasarkan data perkembangan harian Kementerian Kesehatan yang diakses Tribun pada Selasa (28/9), maka per 27 September 2021 Lampung tidak lagi berada di level 1, namun berada di level 2.

Jatim berdasarkan data 27 September itu merupakan provinsi yang berada di level 1.

Penelusuran Tribun, berdasarkan evaluasi harian per 27 September itu, untuk Lampung kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu 3,66, rawat inap rumah sakit per 100 ribu penduduk per minggu 0,73, meninggal per 100 ribu penduduk per minggu 0,48, dan bed occupancy ratio atau BOR per minggu 10,02 persen.

Perkembangan kasus Covid-19 di Lampung selama sebulan terakhir memang terus menurun.

Pada Selasa kemarin, pertambahan harian Covid tercatat 38 kasus.

Sehari sebelumnya malah hanya 27 kasus.