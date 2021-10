Ilustrasi. Biodata Pemeran Wanita di Drama Korea Dali and the Cocky Prince

Berikut biodata second lead di Drama Korea Dali and the Cocky Prince yang tayang di KBS2.

Dali and the Cocky Prince bercerita tentang laki-laki yang diperankan oleh Kim Min Jae dan perempuan yang diperankan Park Gyu Young yang memiliki latar belakang unik dan saling bertemu tanpa sengaja.

Park Gyu Young berperan sebagai Kim Dal Ri, perempuan kaya raya yang tidak mengerti cara merawat dirinya.

Sedang kan Jin Moo Hak berperan sebagai laki-laki yang tidak mengemban pendidikan namun handal dalam urusan bisnis.

Drama Korea Dali and the Cocky Prince tayang di KBS2 pada Rabu dan Kamis.

Dali and the Cocky Prince ini adalah Drama Korea terbaru Park Gyu Young setelah perannya di The Devil Judge.

Dalam Drama Korea biasanya ada second lead yang akan menjadi konflik percintaan pemeran utama.

Berikut biodata second lead Dali and the Cocky Prince dan pemain Dali and the Cocky Prince lainnya.

1. Yeon Woo

Yeon Woo lahir pada 1 Agustus 1996, saat ini berusia 25 tahun.