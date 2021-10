Ilustrasi. Drama Korea My Name, Biodata Pemeran Pendukung Drama Korea My Name

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata pemeran pendukung Drama Korea My Name yang tayang di Netflix.

Drama Korea My Name merupakan karya terbaru Han So Hee setelah menyelesaikan Nevertheless.

Adapun dramanya bercerita tentang Kim Ji Woo (Han So Hee) yang menyamar sebagai polisi untuk membongkar kematian ayahnya.

Ia dibantu oleh organisasi kriminal yang memasok narkoba agar menjadi petarung yang hebat.

Drama Korea My Name ini menampilkan aksi heroik Han So Hee yang jauh dari karakter perannya sebelumnya.

Berikut biodata pemeran pendukung dramanya.

a. Lee Hak Joo

Lee Hak Joo lahir di Korea Selatan pada 9 Januari 1989, saat ini berusia 32 tahun.

Lee Hak Joo adalah aktor Korea Selatan yang membuat debut aktingnya di film pendek 2012 "Sweet Sorrow."

Setelah membuat sejumlah film pendek lainnya, ia membuat terobosan layar kecil dalam drama televisi 2015 “My Love Eun Dong.”

