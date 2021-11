Operasi Gaktiplin Sipropam, 7 Personel Polres Way Kanan Lampung Dicek Urine 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sipropam Polres Way Kanan menggelar Operasi Penegakan Tertib Disiplin (Gaktiplin) terhadap personel Polres Way Kanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di lapangan apel Polres Way Kanan, Rabu 3 November 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasi Propam Ipda Harbet Toni dengan didampingi personel Propam melakukan pemeriksaan terhadap personil Polres Way Kanan saat setelah pelaksanaan apel pagi satuan fungsi.

Adapun sasaran Ops Gaktiplin ialah melakukan pemeriksaan urine, gampol, senpi dinas, sikap tampang/peformance dan kehadiran personil Polres Way Kanan secara acak dan mendadak.

Kasipropam Ipda Harbet Toni menyampaikan selain meningkatkan kedisiplinan dalam bertugas kegiatan Gaktiplin ini dilakukan guna mencegah atau meminimalisir pelanggaran karena sebagai anggota Polri harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sebelum kita menertibkan masyarakat, kita tertibkan dulu internal kita dan saya berharap personel Polres Way Kanan bisa makin lebih baik dalam memperbaiki pelayanan publik,” pesan Ipda Harbet .

Sementara, hasil tes urine dengan menggunakan alat teskit merk Monotes tes Dipstick terhadap tujuh personel Polres Way Kanan secara acak yakni Bripka M Faisol jabatan Kanit Opsnal Satresnarkoba, SBripka Yufta Febrianto Bagugas, Briptu Made Suwirya anggota Sat Intelkam.

Selanjutnya Bripda M Ivan Bagaskara Bagugas, Bripda Reo Pratama anggota Satreskrim, Bripda Febi Yoga anggota Satreskrim dan Bripda Afrizal anggota Satsabhara hasil pemeriksaan urine tujuh personel tersebut dengan hasil negatif.

Kasipropam menambahkan, dalam penertiban yang dilaksanakan di Polres Way Kanan disimpulkan secara garis besar sudah baik hanya ditemukan pelanggaran ringan berupa administrasi dan tidak menemukan pelanggaran berat serta kegiatan ini nantinya akan dilakukan secara berkala,” tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)