Berikan Rasa Aman, Polsek Banjit Way Kanan Lampung Lakukan Pengamanan Galungan di Pura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Banjit Polres Way Kanan melakukan pengamanan perayaan Galungan dan Kuningan oleh umat Hindu di Pura Pasek Gel-Gel Kampung Bali Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Rabu (10/11/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Banjit AKP Singgih Widada menyampaikan kegiatan ini, untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman sekaligus mempererat tali persaudaraan antara Polisi dan masyarakat.

Dalam pengamanan tersebut, setiap personel telah ditempatkan di sekitar pura yang dipergunakan oleh umat Hindu untuk melaksanakan ibadah persembahyangan.

Kehadiran personel Polsek Banjit di lokasi pura, turut mengimbau masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dalam menjalankan ibadah.

"Kami mengucapkan selamat hari raya galungan dan kuningan kepada saudara kami yang merayakan dan kami berharap agar masyarakat selalu menjaga kamtibmas dan tolenransi antar umat beragama.” terang Kapolsek Banjit AKP Singgih Widada.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)