Pembangunan Padat Karya Program Kotaku di Way Kanan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Upaya pemenuhan kebutuhan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sampai saat ini terus dilakukan. Di antaranya kegiatan penanganan kumuh skala lingkungan melalui Bantuan Pemerintah untuk Mayarakat (BPM) Kotaku Reguler tahun 2021.

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten yang peroleh dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku Reguler tahun 2021.

Lokasi menyebar di Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit dan Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan dengan kegiatan infrastruktur Jalan Lingkungan Rabat Beton, Drainase Lingkungan, Sumur Bor dan Ruang Terbuka Publik.

Kegiatan BPM Kotaku Reguler Tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Di Kelurahan Pasar Banjit telah terbangun Jalan rabat Beton sepanjang 1.573 meter dan Drainase sepanjang 697 meter yang membentang di RT 02 LK 05.

Sedangkan di Kampung Gunung Labuhan telah terbangun Infrastruktur Drainase Lingkungan panjang 1.200 meter, Jalan Rabat Beton panjang 133 meter, Sumur Bor satu Unit, dan Ruang Terbuka Publik di RT 02 LK 01.

Untuk menandai selesainya kegiatan pembangunan Infrastruktur Program Kotaku di Kelurahan Pasar Banjit, Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman meresmikan realisasi program Kotaku pada Kamis 11 November 2021.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Way Kanan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Lampung, Kabid PUPR Way Kanan, Camat, Lurah, Kapolsek, Danramil, Kapuskes, ketua LKM, KSM, ketua RW dan RT serta masyarakat penerima manfaat di lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman mewakili Bupati Way Kanan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi–tingginya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang telah meluncurkan program KOTAKU sehingga menjadikan wilayah bebas kumuh, dan apresiasi kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah melaksanakan kegiatan dengan baik.

“Program Kotaku ini akan mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam mewujudkan permukiman layak huni di Kabupaten Way Kanan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Lampung Fajar Imanuel Simanjorang dalam sambutannya menerangkan bahwa secara nasional terdapat 38.431 hektare kawasan kumuh, termasuk di dalamnya Kabupaten Way Kanan seluas 5,3 hektare.