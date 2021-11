Drama Korea Our Beloved Summer, Berikut Biodata Pemeran Utamanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea Our Beloved Summer dijadwalkan akan tayang di SBS 6 Desember 2021 mendatang.

Ditulis oleh Lee Na Eun, drama tersebut menceritakan perasaan yang rumit dari pasangan yang sudah putus.

Hubungan cinta masa SMA keduanya telah berakhir sejak 10 tahun lalu.

Karena satu alasan, akhirnya membuat keduanya harus bertemu kembali dan mengulang kisah yang telah berlalu tersebut.

Berikut biodata pemeran utama Drama Korea Our Beloved Summer.

1. Kim Da Mi

Kim Da Mi lahir di Korea Selatan pada 9 April 1995, saat ini berusia 26 tahun.

Ia lulus dari Universitas Nasional Incheon di Departemen Seni Pertunjukan.

Kim Da Mi memenangkan Penghargaan Cheval Noir untuk Aktris Terbaik di Festival Film Internasional Fantasia ke-22 Montreal.

Ia melakukan debut aktingnya melalui film independen 2017 Project With The Same Name, sebuah film fitur omnibus yang diproduksi setiap tahun, memainkan peran seorang wanita yang baru-baru ini terlibat dalam perpisahan dalam episode "Hello, My Hard Work".

