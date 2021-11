Lama Jadi Misteri, Penyebab Jessica Iskandar dan Richard Kyle Putus Terungkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah selama ini menjadi misteri, akhirnya penyebab Jessica Iskandar dan Richard Kyle putus terungkap.

Diketahui, di balik fakta Jessica Iskandar yang kini tengah hamil, kakak Jedar bernama Erick Iskandar membongkar kisah putusnya sang adik dengan Richard Kyle.

Erick mengatakan, Jesicca Iskandar putus dengan Richard Kyle karena ada perbedaan prinsip dan tujuan hidup.

Satu di antaranya yakni adalah soal punya momongan.

Erick mengatakan, keinginan Jessica memiliki momongan sudah direncanakan sejak berhubungan dengan Richard Kyle.

Sayangnya rencana itu tidak terwujud karena Richard Kyle tak mau.

"Pengin jadi ibu, ya memang kan kita kaget Jedar-nya pengin punya anak, tapi (Richard) bilang 'no, I am not ready', jadi jalannya sudah beda, cuma dipaksakan," ucap Erick.

Beruntung, setelah itu Jedar bertemu dengan Vincent Verhaag yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama untuk menata hidup ke depannya.

"Begitu sama Vincent, sama, pengin sesuatu yang sama, goals-nya yang sama. Sudah gitu Vincent bisa mengubah (sikap) Jessica," ujarnya.

Kehamilan artis peran Jessica Iskandar sempat menimbulkan kecurigaan.

