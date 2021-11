Sang Kakak Ungkap Fakta Jessica Iskandar Cepat Hamil Usai Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Jessica Iskandar dituding hamil duluan karena tampilan perut buncitnya dinilai tak sesuai dengan usia kandungannya.

Sebelumnya diberitakan, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag baru saja menikah sebulan silam.

Sayangnya, di tengah kebahagiaan tersebut, terselip rumor bahwa Jessica Iskandar hamil duluan sebelum resmi dinikahi sang kekasih.

Hal itu bermula saat foto hasil USG milik wanita yang akrab disapa Jedar tertera bulan April.

Sontak saja, postingan itu langsung jadi sorotan warganet yang memicu dugaan jika kabar hamil duluan benar adanya.

Selain itu, kehamilan Jedar juga dituding terlalu cepat lantaran usia pernikahannya saat itu baru berjalan dua minggu.

Sebagai kakak dari Jessica Iskandar, Erick Iskandar lantas memberikan komentarnya.

Erick Iskandar menanggapi terkait kehamilan sang adik yang dinilai terlalu cepat oleh netizen.

"Jadi kan dia putus sama yang itu, dan aku coba buka komunikasi sama dia."

"Aku cuma bilang 'you plan your life, what do you want,'.

