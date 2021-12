Info Motor Yamaha, Promo GEMPITA untuk Pembelian Motor Yamaha NMAX non ABS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dealer Yamaha Lautan Teduh, Bandar Lampung berikan promo Nataru (Libur Natal dan Tahun Baru) untuk pembelian motor matik Yamaha NMAX non ABS.

Arum selaku SC Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung menjelaskan tentang program promo pembelian motor Yamaha di akhir tahun 2021.

Menurutnya, promo pembelian yang ditawarkan bernama ‘GEMPITA’, yakni Gebyar Promo Akhir Tahun.

“Hampir seluruh unit Yamaha memiliki promo," kata Arum, Minggu (12/12/2021).

Dikatakannya, khusus untuk motor Yamaha NMAC non ABS, ada promo potongan DP dan potongan tenor.

"Kesempatan bagi konsumen yang ingin membeli Yamaha Nmax non ABS, di akhir tahun ini sedang berlaku potongan DP dan potongan tenor, hemat hingga Rp 8 jutaan," ujarnya.

Dimana, DP pembelian motor Yamaha NMAX non ABS yang semula Rp 3,2 juta. Saat ini menjadi Rp 2,2 juta, serta berlaku potongan tenor hingga 5 bulan.

Terlepas dari Yamaha NMAX, Arum menyampaikan promo untuk unit Yamaha lainnya.

"Cukup dengan DP atau uang muka Rp 500 ribu, bisa bawa pulang motor Mio CW dan Yamaha Gear dengan angsuran Rp 800 ribu perbulannya.

"Disisi lain, terdapat juga promo untuk pengambilan motor Yamaha all New Aerox c, all new Vixion, XSR 155, WR 155.

