Diguncang Badai Covid-19, Empat Pertandingan Liga Inggris Pekan Ke-17 Ditunda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Liga Inggris mengkonfirmasi empat pertandingan telah ditunda akhir pekan ini di tengah wabah virus corona.

Tiga pertandingan hari Sabtu; Southampton v Brentford, Watford v Crystal Palace dan West Ham v Norwich semuanya akan dijadwal ulang seperti halnya pertandingan Minggu antara Leicester ke Everton.

Hal ini menyusul pengumuman sebelumnya bahwa pertandingan Manchester United melawan Brighton pada hari Sabtu juga dibatalkan.

Sampai saat ini hanya dua pertandingan Liga Inggris yang tetap digelar Aston Villa vs Burnley dan Leeds vs Arsenal.

Kemudian Wolves vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City dan Tottenham vs Liverpool juga akan tetap digelar.

“Liga memahami bahwa para penggemar akan kecewa bahwa pertandingan-pertandingan ini harus ditunda dan meminta maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan, bunyi sebuah pernyataan dari pihak Liga Inggris

Semua pertandingan lain yang akan dimainkan akhir pekan ini dijadwalkan berjalan sesuai rencana.

“Dewan telah setuju untuk menunda pertandingan setelah menilai permintaan klub malam ini.

Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris 2021-2022 (AFP)

'Brentford FC memiliki wabah Covid-19 yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan tempat latihan mereka ditutup dan managemen tidak dapat mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Sabtu.

Selain tempat latihan yang ditutup, jumlah pemain yang tersedia tidak mencukupi memenuhi pertandingan mereka.