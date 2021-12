Curanmor di Jati Agung Lampung Selatan, Pelaku Gasak 3 Motor saat Penghuni Tidur Lelap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kawanan maling berhasil membobol sebuah rumah di Dusun Karang Anyar, Blok 2A, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Dari informasi yang dihimpun, aksi pencurian motor tersebut terjadi pada Jumat (24/12/2021) dini hari.

Pelaku diduga berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara membobol jendela bagian depan rumah.

Selanjutnya pelaku dengan leluasa menggasak tiga unit sepeda motor sekaligus saat para penghuni rumah dalam keadaan tertidur pulas.

Tiga unit sepeda motor yang dicuri yakni Honda Beat BE 2263 AQK, Suzuki Satria BE 8435 DC, dan Yamaha Mio BE 2453 ABG.

Korban bernama Dewi menuturkan, kejadian tersebut diperkirakan berlangsung di atas pukul 05.00 WIB.

Pasalnya, kejadian ini baru diketahui ibu korban setelah terbangun hendak salat Subuh.

"Awalnya ibu saya dengar suara kucing. Begitu keluar kamar, lihat pintu rumah sudah terbuka lebar," kata Dewi.

Korban kaget mendapati tiga sepeda motor yang biasanya di ruang tengah sudah tidak ada.

Pelaku berhasil membawa kabur tiga sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya.