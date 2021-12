Lapas Way Kanan Lampung Gelar Apel Siaga Peningkatan Kewaspadaan Jelang Tahun Baru 2022

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan melakukan Apel Siaga yang diikuti oleh seluruh pegawai.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan melakukan Apel Siaga yang diikuti oleh seluruh pegawai dan dilanjutkan dengan penggeledahan seluruh blok hunian dan Salam Pemasyarakatan dalam rangkaian Peningkatan Kewaspadaan Jelang Tahun 2022 di area Gazebo Lapas Way Kanan.

Dalam amanat pembina apel, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Syarpani menyampaikan tiga kunci penting yang akan menjadikan Pemasyarakatan Maju yaitu deteksi dini, berantas narkoba serta sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran lapas way kanan atas kinerja baiknya sehingga di tahun 2021 lapas way kanan mendapat banyak penghargaan dan tidak laporan pengaduan negatif dari masyarakat", tegas Syarpani.

Setelah pelaksanakan apel, seluruh petugas dikerahkan untuk melaksanakan penggeledahan kamar hunian dan Salam Pemasyarakatan di seluruh blok hunian Lapas Way Kanan.

“Dalam penggeledahan, petugas yang hadir dibagi menjadi 3 regu, dimana masing masing regu menggeledah 1 blok hunian. pelaksanaan penggeledahan dilakukan secara persuasif dan humanis kepada warga binaan sehingga rangkaian kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Jelang Tahun 2022 berjalan aman dan kondusif,” katanya, Rabu 29 Desember 2021.

"Razia blok hunian adalah langkah deteksi dini. Kemudian kita lakukan salam pemasyarakatan yang merupakan program Kadiv Pemasyarakatan Lampung", tutup Syarpani.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)