Harga Cabai Rawit di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Tembus Rp 70 Ribu Per Kilogram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pasir Gintung, Tanjungkarang, khususnya cabai rawit meroket.

Per kilogram cabai rawit jenis caplak maupun gunung dan jengki bisa mencapai harga Rp 70 ribu.

Salah di antara pedagang di Pasar Pasir Gintung, Butet mengungkapkan untuk seperempat cabai rawit sendiri dihargai Rp 20 ribu.

"Harga ini sudah sejak 5 hari belakangan. Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya di harga Rp 50 ribuan per kilo," ungkap Butet di Pasar Pasir Gintung, Rabu (5/1/2022).

Harga cabai rawit ini berbanding terbalik dengan harga cabai merah besar atau keriting yang hanya Rp 25 ribu per kilonya. "Sebelumnya di harga Rp 30 ribu per kilo," beber dia.

Untuk harga tomat stabil di harga Rp 6 ribu per kilogram dan rampai di harga Rp 12 ribu per kilogram.

Sempat ada kenaikan tipis untuk rampai.

Mengenai harga bawang merah Rp 24 ribu per kilogram sementara harga bawang putih Rp 23 ribu per kilogram. Sempat ada kenaikan antara Rp 2 ribu-Rp 5 ribu per kilonya saat momen Nataru.

Pantauan Tribunlampung.co.id, harga cabai juga kurang lebih sama untuk di Pasar Koga, dimana per kilogramnya ada yang menjual dengan harga Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu per kilogramnya.

Mengenai harga cabai merah keriting Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram dan harga tomat Rp 5 ribu sampai Rp 8 ribu per kilogram . Harga tomat dan cabai keriting cenderung stabil di pasar tersebut.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )