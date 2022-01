Harga Minyak Sayur Kemasan Naik Tipis di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Harga minyak sayur kemasan di Pasar Pasir Gintung mengalami kenaikan tipis dibandingkan satu bulan lalu.



Salah satu pedagang sembako di Pasar Pasir Gintung Wahyu mengatakan, harga minyak goreng kemasan ukuran ml sampai 1 liter mulai dari Rp 17.500 sampai Rp 18 ribu.



"Naik harga sejak sebulan lalu. Kalau yang dua liter mulai Rp 38 ribu sampai Rp 40 ribu. Tergantung merek," jelas dia kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (5/1/2022).



Ada juga ukuran 220 ml seharga Rp 5 ribu per cup dari sebelumnya Rp 4.500 per cup untuk merek Rose Brand.



Untuk harga bawang merah dijualnya Rp 22 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram dan untuk harga bawang putih dijual Rp 27 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 21 ribu per kilogram.



Sementara itu untuk harga cabai rawit meroket. Per kilogram cabai rawit jenis caplak maupun gunung dan jengki dijual seharga Rp 70 ribu.

Salah satu pedagang di Pasar Pasir Gintung Butet mengungkapkan, untuk seperempat cabai rawit sendiri dihargai Rp 20 ribu.



"Harga ini sudah sejak 5 hari belakangan. Lebih tinggi dibandingkan sebelumnya di harga Rp 50 ribuan per kilo," ungkap Butet.

Harga cabai rawit ini berbanding terbalik dengan harga cabai merah besar atau keriting yang hanya Rp 25 ribu per kilonya. "Sebelumnya di harga Rp 30 ribu per kilo," beber dia.



Untuk harga tomat stabil di harga Rp 6 ribu per kilogram dan rampai di harga Rp 12 ribu per kilogram. Sempat ada kenaikan tipis untuk rampai.