Tancap Gas Usai Tabrak Motor, Pengendara Mobil Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Taman Gajah, Enggal, Bandar Lampung, Selasa (11/1/2022) kemarin.

Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 13.30 WIB dengan melibatkan 4 unit mobil dan 1 sepeda motor.

Informasi dihimpun, kecelakaan lalu lintas berawal saat Suzuki SX4 warna hitam BE 1545 BE melaju dari arah bundaran Adipura menuju Taman Gajah.

Tiba di lokasi kejadian, mobil tersebut diduga menabrak seorang pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang perempuan.

Bukannya menghentikan laju kendaraan, pengemudi mobil SX4 justru langsung tancap gas.

Tanpa memperhatikan sekitar yang ramai kendaraan, membuat mobil tersebut oleng dan menabrak 3 mobil yang datang dari arah berlawanan.

Secara beruntun mobil SX4 menabrak sisi kanan mobil lainnya yakni Suzuki Ertiga BE 1051 CG, Avanza BE 1095 CE, dan Suzuki Karimun BE 1092 AD.

Laju mobil SX4 tersebut akhirnya terhenti setelah tergelincir dan berputar arah tepat di depan KFC Gelael.

Belum diketahui identitas pengemudi SX4 tersebut, namun saat ini aparat kepolisian masih melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Menurut keterangan pengemudi Avanza, Satono mengatakan saat itu dirinya sedang melaju dari arah Teluk menuju Tugu Adipura.

