Cabai Rawit di Tanggamus Lampung Naik Lagi Jadi Rp 70.000/kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai rawit naik lagi, kini Rp 70.000 per kg di Pasar Talang Padang.



Menurut Panut, pedagang sayur di pasar setempat, kenaikan harga karena saat ini stok barang berkurang. Maka harga pun naik lagi.



"Cabai rawit naik lagi sekarang, barangnya tidak ada makanya mahal," ujar Panut.



Tingginya harga cabai rawit sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir. Lalu pernah menembus Rp 80.000 per kg, lantas turun jadi Rp 60.000 dan kini naik lagi.



"Kalau cabai rawit memang mahal tapi sekarang-sekarang ini yang mahal sekali," terang Panut.

Baca juga: Harga Cabai Rawit Turun Jadi Rp 62 Ribu per Kg, Pedagang Prediksi Harga Akan Terus Turun



Selanjutnya untuk sayuran lain yang juga mengalami kenaikan harga yakni bawang merah yang kini jadi Rp 25.000 dari Rp 24.000 per kg, bawang putih Rp 27.000 dari Rp 25.000 per kg.



Kemudian rampai Rp 10.000 dari Rp 7.000 per kg, wortel Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg, lalu sawi Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, dan kacang panjang Rp 5.000 dari Rp 3.000 per ikat.



Sedangkan harga sayuran yang mengalami penurunan dalam pekan ini yakni cabai merah yang kini Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg, terong Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, pare Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, seledri Rp 15.000 dari Rp 20.000 per kg.



Lalu bayam Rp 2.000 dari Rp 3.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 dari Rp 3.000 per ikat, dan daun singkong Rp 2.000 dari Rp 3.000 per ikat.



Harga sayuran yang tidak mengalami perubahan dari pekan lalu yakni tomat yang tetap Rp 8.000 per kg, kentang Rp 11.000 per kg, timun Rp 5.000 per kg, buncis Rp 8.000 per kg, kol Rp 6.000 per kg, labu Rp 4.000 kg.



Lalu tauge Rp 12.000 per kg, luncang Rp 15.000 per kg, dan kelapa Rp 10.000 per gandeng.



Kemudian harga bahan pokok non sayuran yang mengalami kenaikan yakni gula pasir yang kini Rp 14.000 dari Rp 13.000 per kg.



Sedangkan harga lainnya tidak berubah seperti beras yang masih tetap Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kg, telur Rp 28.000 per kg, minyak goreng Rp 19.500 per kg dan minyak kemasan minimal Rp 18.000 per kg.



Lalu gula merah Rp 15.000 per kg, tepung terigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )