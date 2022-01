Harga cabai rawit di Tanggamus tembus Rp 70 ribu per kg. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai rawit naik lagi, kini Rp 70.000 per kg di Pasar Talang Padang.

Menurut Panut, pedagang sayur di pasar setempat, kenaikan harga karena saat ini stok barang berkurang.

Maka harga pun naik lagi.

"Cabai rawit naik lagi sekarang, barangnya tidak ada makanya mahal," ujar Panut, Minggu (16/1/2021).

Tingginya harga cabai rawit sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir.

Lalu pernah menembus Rp 80.000 per kg, lantas turun jadi Rp 60.000 dan kini naik lagi.

"Kalau cabai rawit memang mahal tapi sekarang-sekarang ini yang mahal sekali," terang Panut.

Selanjutnya untuk sayuran lain yang juga mengalami kenaikan harga yakni bawang merah yang kini jadi Rp 25.000 dari Rp 24.000 per kg, bawang putih Rp 27.000 dari Rp 25.000 per kg.

Kemudian rampai Rp 10.000 dari Rp 7.000 per kg, wortel Rp 7.000 dari Rp 6.000 per kg, lalu sawi Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, dan kacang panjang Rp 5.000 dari Rp 3.000 per ikat.

Sedangkan harga sayuran yang mengalami penurunan dalam pekan ini yakni cabai merah yang kini Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg, terong Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, pare Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, seledri Rp 15.000 dari Rp 20.000 per kg.