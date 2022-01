Polisi Way Kanan Salurkan Bansos untuk Warga di Banjit

Polsek Banjit Polres Way Kanan memberikan bansos (bantuan sosial) kepada warga di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Jumat (2101/2022).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Banjit Polres Way Kanan memberikan bansos (bantuan sosial) kepada warga di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Jumat (2101/2022).

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kapolsek Banjit bersama Bhabinkamtibmas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Banjit AKP Singgih Widada menyampaikan kegiatan Bansos ini sebagai wujud kepedulian dan meringankan serta membantu perekonomian mereka.

Pemberian sembako berupa beras seberat 5 kg merupakan bantuan dari Kapolres Way Kanan yang disalurkan secara secara "door to door" untuk menjangkau warga yang tinggal di kawasan perkampungan Bali Sadar Selatan dan Tengah.

Ia juga mengatakan, “Kami juga memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan di setiap kegiatannya, terutama dalam penggunaan masker khususnya saat berada di luar rumah," katanya.

Disamping itu, AKP Singgih mengajak seluruh warga masyarakat yang belum mengikuti kegiatan vaksinasi untuk datang dan menjalani vaksinasi di puskesmas maupun gerai vaksin terdekat.

"Kegiatan vaksinasi demi mensukseskan target pencapaian presentase vaksinasi dan pembentukan kekebalan komunal di wilayah Kabupaten Way Kanan,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)