Momen Thariq Halilintar 'Tembak' Fuji, Anak Faisal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Momen YouTuber Thariq Halilintar 'tembak Fuji', ternyata sempat ditolak oleh adik Ipar Vanessa Angel.

Thariq Halilintar menceritakan kembali momen dirinya menyatakan cinta pada Fuji.

Rupanya ia sempat ditolak oleh adik mendiang Bibi Ardiansyah itu.

Thariq Halilintar dan Fuji kini resmi jadian.

Keduanya mulai tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan mereka di depan publik.

Namun, dibalik kebahagiaan mereka kini, rupanya ada cerita lucu saat Thariq Halilintar menyatakan cintanya pada Fuji.

Usut punya usut, Thariq ternyata sempat ditolak cintanya oleh Fuji.

Hal itu diceritakan Thariq saat makan malam bersama keluarga besarnya.

"Aku tanya 'would you be my girlfriend (mau nggak jadi cewek aku)',

dia jawabnya nggak tahu," ungkap Thariq, dilansir Tribun Style dari YouTube Thariq Halilintar pada Senin, 31 Januari 2022.