Breaking News Remaja di Lampung Timur Rudapaksa Gadis 13 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Timur mengamankan seorang remaja yang diduga melakukan perbuatan asusila.

Pelaku berinisial YA (16) itu disebut merudapaksa seorang gadis di bawah umur, VD (13).

"Kita berhasil mengamankan pelaku dengan inisial YA yang merupakan warga Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur," ujar Kepala Unit PPA Polres Lampung Timur Aipda Arif Darmawan di ruangannya, Senin (14/2/2022).

Polisi melakukan penangkapan berbekal surat nomor LP/B/98/II/2022/SPKT/Polres Lampung Timur/Polda Lampung, tanggal 14 Februari 2022.

Pelaku dijerat dengan pasal 81 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ia mengungkapkan, YA diamankan bersama Polsek Sekampung.

"Penangkapan terhadap pelaku bersama kepolisian Polsek Sekampung tadi pagi," katanya.

( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )