Harga Ayam Broiler Tembus Rp 39 Ribu per Kg di Pasar Pasir Gintung dan Tamin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga ayam broiler mengalami kenaikan tipis di Pasaran Bandar Lampung dari sebelumnya rata-rata Rp 36.500 menjadi Rp 37 ribu per kilogram, Rabu (2/3/2022).

Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, harga ayam broiler tertinggi ada di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tamin Rp 39 ribu per kilogram

Sementara di Pasar Kangkung dan Pasar Cimeng Rp 35 ribu per kilogram serta di Pasar Way Halim dan Panjang Rp 37 ribu per kilogram.

Namun untuk harga ayam kampung di Pasar Pasir Gintung paling termurah yakni Rp 70 ribu per kilogram.

Di Pasar Kangkung, Panjang dan Tamin dijual Rp 80 ribu per kilogram serta di Pasar Way Halim Rp 75 ribu per kilogram.

Mengenai harga telur ayam ras secara umum atau rata-rata mulai menunjukkan kenaikan tipis Rp 416 per kilogram menjadi Rp 20.667 per kilogram.

Di Pasar Panjang harga telur ayam ras paling murah yakni Rp 20.500 per kilogram. Di Pasar lainnya Rp 21 ribu hingga Rp 21.500 per kilogram.

Untuk harga telur ayam kampung di pasaran Bandar Lampung mulai dari Rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)