Babinsa Koramil 427-02/Kasui Sub Pos Rebang Tangkas Dampingi Vaksinasi Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Anggota Babinsa Koramil 427-02/Kasui Sub Pos Rebang Tangkas, Kodim 0427/ Way Kanan Serda Heriyanto bersama Kopda Agus Yuliyanto dan Babinkamtibmas Kamp. Beringin jaya melaksanakan pendampingan vaksinasi Covid-19.

Vaksin Dosis II Program Dinkes Untuk anak usia 6 - 11 tahun Oleh Tim Nakes PKM Rebang tangkas yg Bertempat di SDN 1 beringin jaya, Rebang tangkas, Way Kanan, Minggu, (06/03/2022)

Penyuntikan vaksin yang dilaksanakan oleh petugas Kesehatan UPT Puskesmas Rebang tangkas kepada siswa-siswi usia 6 sampai 11 tahun ini dengan jenis Vaksin Sinovac dosis 1(satu)& II (Dua)

Sebelum divaksin, siswa-siswi penerima vaksin melaksanakan beberapa proses diantaranya, terlebih dahulu dilaksanakannya pendaftaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan screening, kemudian dilakukan penyuntikan vaksin.

Serda Hariyanto menyampaikan kepada wali murid yang mendampingi siswa siswi penerima vaksin.

Pemerintah sangat fokus dengan perogram penyebaran Covid-19 ini, Apalagi saat ini penyebaran virus Covid-19 dapat menyerang anak-anak.

“Hak anak tetap harus diberikan. Namun tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak,” katanya.

Pemberian vaksin tidak hanya diberlakukan untuk tenaga pengajar, tetapi harus diberikan juga kepada peserta didik.

vaksinasi bertujuan untuk memperkuat stamina dan imun tubuh agar terhindar dari virus Covid-19.

Kegiatan ini berlangsung dalam keadaan tertib dan aman dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

