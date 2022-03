Istri Doni Salmanan Tulis Pesan Semangat Setelah Suaminya Jadi Tersangka Penipuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Crazy Rich Bandung Doni Salmanan ditetapkan menjadi tersangka, Dinan Nurfajrina tulis pesan semangat untung sang suami.

Hal itu terlihat dalam akun instagram pribadi istri Doni Salmanan @dinanfajrina Selasa (8/3/2022).

Dalam instagram storynya, Dinan Nurfajrina mengaku akan selalu berada disamping suaminya itu meskipun tengah tersandung masalah.

"I love yo so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you.”

“Always have and always will. We can do this together sayang, bismillah, inna ma'al usri yusro," tulis Dinan Nurfajrina.

Selain pesan tersebut, sebelumnya juga Doni Salmanan mengunggah pesan lainnya dari sang istri.

Hal itu kerap terlihat di akun instagram Doni Salmanan.

"Bismillah semangat semangat cintanya aku," tulis Dinan.

"Aku adalah semangatmu, kamu adalah semangatku," jawab Doni Salmanan.

Sebelumnya polisi melakukan pemeriksaan kepada Doni Salmanan sebagai saksi mulai pukul 10.10 WIB sampai 23.39 WIB selasa (8/3/2022).